A Sberbank ügyfelei között találjuk mások mellett Tóth Verát és vőlegényét, Pauli Zoltánt is, ők voltak az elsők az ismert emberek közül, akik nyilvánosan felvállalták, hogy szorult helyzetbe kerültek a bankcsőd miatt. Utánuk Zimány Linda is megszólalt, most pedig a luxusfeleség, Köllő Babett is elárulta, hogy több családi számlát is vezettek ennél az orosz pénzintézetnél.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) százezer eurós összeghatárig (közel 40 millió forintig) kártalanítja a betéteseket. Ezért sem aggódik Köllő Babett, aki azt azért elismerte, hogy kellemetlenséget okoz, hogy nem férnek hozzá a bankban tartott pénzükhöz.

Tulajdonképpen úgy vagyok vele, hogy örülök annak, ami van, vagyis jelen esetben inkább annak, ami nincs. Értem ezalatt, hogy nálunk nincs háború és még módunk van arra, hogy segítsük a rászorulókat. Amíg ez így van, semmi sem számít igazán. A pénz az csak pénz, de a béke maga az élet és ez most a napnál is világosabb

– mondta a Borsnak a luxusfeleség.