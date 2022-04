A kisfiút végül mesterséges kómában tartották, majd számos gyógymód és gyógyszer tesztelése után kiderült, hogy Sam egy ritka epilepsziás betegségben küzd, ami egymillió emberből csak egyet érint. A rohamok következtében Sam súlyos agykárosodást szenvedett, a szülők pedig minden reményüket elvesztették - írja a The Sun.

„Azt mondtuk neki, hogy ne ijedjen meg, hanem menjen a fénybe, és ott olyan emberekkel találkozik majd, akik nagyon szeretik őt. A mi gyönyörű kisfiúnk az anyukája és az apukája karjában halt meg, miközben azt suttogtuk, hogy szeretjük" - mesélte Sam édesanyja.

Az orvosok végül úgy döntöttek, hogy abba hagyják Sam kezelését, és levették a lélegeztetőgépről.

Év elején hazánkban is történt egy tragikus eset, amikor egy újpesti kisfiú mogyoróallergia következtében rohamot kapott, és már a mentősök sem tudák megmenteni az életét. Márciusban félrediagnosztizáltak egy másik kislányt is, így kétnap múlva ő is életét vesztette.