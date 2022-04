A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 725 324, az aktív fertőzöttek száma pedig 96 962. Kórházban 1688 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen.

Hozzátették: a kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét.

Azt írták, a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Az oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki még nem vette fel azt. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az első oltását.

Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva van - közölték.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (328 979) és Pest megyében (253 603) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (109 242), Szabolcs-Szatmár-Bereg (101 446), Győr-Moson-Sopron (100 592). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (39 522).

Hatósági házi karanténban 8258-an vannak, a mintavételek száma 11 191 893.