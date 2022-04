A 48 éves sztár korát meghazudtoló könnyedséggel brillírozott a Dancing With The Stars című műsor hazai kiadásának első évadában, ahol egészen a döntőig jutott. Nem csoda, hiszen elképesztően fitt mind testileg, mind szellemileg: szexi posztjai mellé gyakran fogalmaz meg örökérvényű bölcsességeket, most sem történt ez másképp.

Okulnunk kell a hibáinkból, és napról napra több tudásra kell szert tennünk. Nem vagyunk tökéletesek, de minden nap egy új lehetőség arra, hogy jobb emberek legyünk

– fogalmazott Gabriela.