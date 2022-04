Szilágyi Liliána tavaly év végén osztotta meg sokkoló történetét: állítása szerint apja fizikailag és szexuálisan is bántalmazta. Most az úszónő ismét megszólalt, újabb részleteket osztott meg a fájdalmas múltjával kapcsolatban. Apja jogi útra terelné az ügyet, személyiségi jogi eljárást kezdeményez lánya ellen.

Szilágyi Liliána tavaly év végén törte meg a csendet, és számolt be fájdalmas múltjáról. Elmondta, apja testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta. Az úszónő hosszú idő után most a Klubrádió műsorában osztott meg további részleteket életéről: nagyanyja is bántalmazta őt. "Viszonylag kicsi voltam, ilyen öt-hatéves, és nála aludtam. Lefürdetett, majd bevitt a szobába, és hát így, elkezdett nyúlkálni a nemi szervemben" - mondta.

A Blikk értesülései szerint Szilágyi Liliána apja már több pert is indított a volt felesége ellen, házasságkötés felbontása miatt vagyonjogi, ingatlanokkal és céges kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben, most pedig Liliána ellen ad be keresetet, 30 millió forintos személyiségi jogi eljárást kezdeményez.

"Ezek a perek nem csak a pénzről szólnak. Szilágyi Zoltán ügyvédként otthonosan mozog ebben a világban, így akarja megtörni a feleségét és a lányát, aki próbál megnyugvást, lelki békét találni" - mondta egy bennfentes.

Dr. Bacsek György ügyvéd szerint ekkora összegre nem számíthat Szilágyi Zoltán.

"A jó hírnév sérelme valakinek a személyét sértő tény valótlan állításával, híresztelésével és valós tény hamis színben feltüntetésével valósulhat meg. Az ilyen perekben az alperesnek bizonyítania kell, hogy valós tényállítást tett. Ha a bíróság megállapítja a jogsértést, nyilvános bocsánatkérésre is kötelezheti az illetőt. A sérelemdíj összege több tényezőtől, például alperes anyagi körülményeitől is függ, de a jelenlegi bírósági gyakorlat által megítélt összeg az ötmillió forintot jellemzően nem haladja meg idehaza" - mondta az ügyvéd.

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) vizsgálta Szilágyi Liliána apjára vonatkozó kijelentéseit, a külön vizsgálóbizottságnak a megállapítása szerint megfelelnek a valóságnak az úszónő azon nyilatkozatai, amelyekben az édesapájától, Szilágyi Zoltántól elszenvedett őt ért súlyos bántalmazásokról beszélt a múlt év végén