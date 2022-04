Már nem titok, Tóth Dávid után, a TV2 A Nagy Ő című műsorában Árpa Attila keresi a szerelmet. Eddig úgy lehetett tudni, barátnője van, aki nem más, mint Czakó Alexandra. Most azt beszélik, 4 év után szakítottak, ám a nyilvánosság felé erről még nem kommunikáltak.

A pár több helyen beszélt arról - még egészen a közelmúltban is - hogy együtt vannak, sőt, arról is szó esett, elképzelhető, hogy egy közös gyerekkel lesz teljes a kapcsolatuk. A Keresztanyuban forgatott közös jelenetük kapcsán Árpa így fogalmazott a Blikknek.

"Otthon is próbáltunk, és bevallom, annyira belejött, hogy a felvétel alatt beleadott mindent" - mesélte Attila, majd nemsokára kiderült, hogy A Nagy Ő-ben keresi majd a párját.

Felmerült, miért játszották el, hogy együtt vannak, ha ez nincs így. Árpa egyik ismerőse arról beszélt a lapnak, lehet, hogy Attila így akarta segíteni a 19 évvel fiatalabb Alexandra színészi karrierjét.

"Elég jó kapcsolatrendszere van a sorozatok világában, hiszen a filmes, produceri munkái miatt szinte mindenkit ismer. Ismerősei körében úgy mesélte, ő segítette hozzá, hogy két sorozatban is szerepelhessen a barátnője, az egyikben közös jelentük is volt. Szerencsétlenül vette volna ki magát, ha a forgatásról úgy nyilatkoznak, hogy már nincsenek együtt, ezért fenn akarták tartani a látszatot, ameddig lehet, ráadásul jobban is hangzik, hogy Árpa Attila kedvese, mint a volt barátnője" - mesélte.