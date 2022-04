Nagyon fiatalon ismerte meg az ország Cinthya Dictatort egy reality műsorban, Varga Viktor akkori párjaként. Cinthya azóta hosszú utat járt be, amiről a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában mesélt.

„Abban a kontextusban, ahogy eddig szerepeltem, nem szeretek már szerepelni. Akkoriban a húszas éveim elején jártam, még sokkal meggondolatlanabbul használtam a médiát, de az is lehet, hogy ez fordítva történt. Nem mondom, hogy negatív értelemben, hiszen én is jól éreztem magamat ettől, és talán adtam is valamit vele... Most, így 32 évesen, nem tudok azonosulni azzal, aki akkor voltam" – magyarázta Cinthya, aki a mai fejével már óvatosabban kezelné a dolgokat.



„Akkoriban nem voltam tisztában a hírnév hatásával, húszévesen nem tudtam, hogy mibe kezdek azzal, amikor nyíltan vállaltam a daganatos betegségemet, az első párkapcsolatomat. Túl hangosan éltem" – mondta a művész, aki úgy gondolja, sok mindent nem csinálná másképp, mert végig kellett mennie ezen az úton, viszont az zavarja, hogy az emberek még mindig ugyanazt a lányt látják benne, akit annak idején megismertek a televízióban, pedig sok idő eltelt azóta, és ő is sokat változott. „Az emberek ugyanazt a lányt látják bennem, aki voltam húszévesen, ez például egy kicsit zavar. Pontosan ugyanazokkal a gondolatokkal állítanak meg az utcán, amikkel 10 évvel ezelőtt. Arra is gondolok, hogy hogyan nem felejtettek el?"

Cinthya az elmúlt években nem tétlenkedett, olvasási és számolási nehézségei ellenére két diplomát is szerzett, fotográfus és médiadizájner szakon. A mai napig úgy gondolja, hogy jobb fotós lett volna, ha nem lett volna híres. Ugyan nagyon élvezte azt a korszakot, de lelkileg nehezen élte meg, úgy érzi, hogy sokszor nem tudta azt kommunikálni, amit szeretett volna, gyakran elcsúszott, amit mondani akart.

A művész arról is beszélt, hogy azt sem tartja kizártnak, hogy tíz éven belül párjával, Molnár Tamás énekesselakár gyereket is vállalnának.

„Lehet, hogy szeretnék családot is tán, tíz éven belül" – vallotta be a fotográfus, de azt is elárulta, jelen pillanatban még nem áll erre készen. „Vannak nagyon izgalmas pontjai a gyereknevelésnek, csak fel kell arra is készülni, ami nem izgalmas, és nekem arra kell felkészülnöm, hogy tudjak felelősségteljes lenni ebben a szerepben" – tette hozzá Cinthya