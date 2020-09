Molnár Tamás heteken át vasárnap esténként a TV2 Sztárban Sztár című műsorának színpadán átalakulásaival szórakoztatta a közönséget. Szerelme, Cinthya Dictator minden hétvégén elkísérte a szerelmét a show-ba, hogy támogassa a zenészt.

"Nekem még soha nem volt ennyire jó mint most! Ha választhatnék, akkor azt kívánnám, hogy a jelen örökké tartson – árulta el a holnap megjelenő HOT! magazinban a Jetlag frontembere. – Nem éreztem még ilyet az életben, mint amit Cinthy iránt érzek. Lassan két éve, hogy egymásra találtunk, mellette teljesen megváltozott az életem, és úgy érzem, hogy végre megérkeztem. Bevallom, az is rengeteget hozzátesz a kapcsolatunk minőségéhez, hogy három éve teljesen tiszta vagyok" – teszi hozzá az énekes.

A csütörtöktől kapható HOT!-ból az is kiderül, hogy Tomi és Cinthya hogyan élték meg a több hónapig tartó összezártságot!