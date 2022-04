Young G Béci kedvese, Norina szerencsére legyőzte a gyilkos kórt, és a kislányuk is túl van a nehezén, az élet azonban újabb akadályokat gördített a pár elé. Ismeretlenek feltörték és ellopták a rapper és egykori villalakó feleségének Instagram-oldalát. A tolvajok pedig csak akkor hajlandók visszaadni a profilt, ha a pár fizet.

Ellopták Mészáros Norina személyazonosságát, egyben az Insta-oldalát is feltörték. Afrikai számról írnak neki a telefonjára, hogy fizessen és visszaadják! Reméljük, sikerül a problémát megoldani, addig is figyeljetek ti is erre oda, hogy veletek ne forduljon elő

– idézi a Blikk Béci Instagram-storyját.

