Korai szakaszában a méhnyakrák szinte tünetmentes, és az első panaszok is csak akkor jelentkeznek, amikor a fejlődő daganat már beszűrte magát, vagy már a környező szövetekre is átterjedt. Nézzük, kik azok a hírességek, akik kigyógyultak a betegségből.

Nádai Anikó

A műsorvezető először 2020 novemberében írt arról, hogy méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Nádai Anikó az édesanyját szintén rákos megbetegedésben veszítette el, így saját betegsége lelkileg végképp megviselte őt. Hiába adatta be magának a HPV elleni oltást, egy általános rákszűrésen derült ki, hogy méhnyakrák miatt azonnal meg kell műteni. Az operáció sikeres volt, egyúttal pedig figyelmeztetésként vette, hogy sokkal jobban figyelnie kell magára.

Mészáros Norina

Young G, azaz VV Béci felesége, Mészáros Norina nehéz időszakot tudhat maga mögött. Még tavaly, a terhessége alatt derült ki, hogy daganat van a méhszáján, ami a várandósságát csak tovább nehezítette. Később méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, így egy életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Az operáció következtében az orvosok eltávolították a méhét, így Norinának soha többé nem lehet gyermeke.

Janicsák Veca

Az énekesnő nemrég jelentette be, hogy hét év után válik a férjétől, valamint hogy az elmúlt években ő is megküzdött a méhnyakrákkal. A műtét után kiderült, hogy a méhe nem menthető, így az orvosok eltávolították.

"Nem voltam döntési helyzetben, a méhem eltávolítása volt a végső megoldás a teljes gyógyulásomhoz. Nem volt időm sajnálni sem magamat, a gyógyulásra kellett összpontosítanom, Emma érdekében is" - mesélte a Borsnak az énekesnő.

Bódi Sylvi

A modell is szembenézett egykor a gyilkos kórral. Egy vizsgálaton derült ki, hogy rákos sejtek vannak a méhében, majd azonnal sor került az életmentő műtétre, így a méhét is megmentették. Az események annyira gyorsan történtek, hogy először fel sem fogta, ami történt vele. Azóta sokkal jobban odafigyel a szűrővizsgálatokra, és mindent megtesz azért, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre. A történtek eredményeképp Bódi Sylvi átértékelte az életét, és arra törekszik, hogy minőségibb és értékesebb életet éljen.

Nagy Adri

Az énekesnő mindössze 26 éves volt, amikor megfázásos tünetekkel orvoshoz fordult. A vizsgálatok során méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, majd elvégezték a szükséges műtétet. Adri nagyon félt attól, hogy az operáció következtében esetleg meddővé válik, de nem sokkal ezután teherbe esett, és 2018-ban világra hozta első gyermekét, Benedeket.

Zoltán Erika

Az énekesnőről egy nőgyógyászati szűrővizsgálaton derült ki, hogy a kenetében rákos sejtek találhatóak, így nála is hamar sor került az életmentő műtétre. Azonban Zoltán Erika mindvégig optimista maradt, és nem hagyta, hogy a negatív gondolatok eluralkodjanak rajta. Nála méhszájkimetszésre is sor került, és az orvosokkal együtt abban bíztak, hogy így minden daganatsejtet sikerült eltávolítani. Két évvel később a gondok ismét visszatértek, és egy nagyobb operációt kellett végrehajtani, így el kellett kötni az egyik petevezetékét is. Az orvos azt tanácsolta, hogy párjával minél hamarabb vállaljanak gyermeket. Kislányuk 1997-ben született meg.