Nem tudom, mi lehet a baj, nem jó a vérnyomásom, Rosszul vagyok, szédülök, ezért hívtam a háziorvost, utána pedig a mentőt, hogy vigyen kórházba – osztotta meg aggodalmait a Blikkel Éva, aki arról is panaszkodott, hogy nehéz az egészségügyi intézményekbe időpontot kapni, ráadásul 28-án, csütörtökön vissza kell mennie kivizsgálásra. Annak viszont örül, hogy legalább a fia mellette van és segít neki mindenben.

– Nem tudom, mi lesz, bent tartanak-e, vagy hazaküldenek utána, de jó lenne, ha kiderülne végre, miért vagyok állandóan rosszul. (...) A lábam is nagyon fáj. Sajnos már odáig jutottam, hogy járókeret nélkül nem is tudok menni. Azt sem tudom, annak mi lehet az oka, szeretném, ha ezt is megnéznék a kórházban. Csak remélni tudom, hogy hamarosan jobban leszek – tette hozzá az asszony.