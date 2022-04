A Bors információi szerint Fanni iskolába indult reggel, biciklivel. Az egyik kereszteződésbe azonban a kamionnal egyszerre érkezett. Sajtóértesülések szerint a kamionos nem állt meg a stop táblánál. Fanni szüleit a rendőrök értesítették a belsetről.

"Minket sokan ismernek a városban, az egyenruhások is így szóltak hozzám: „Zoli, baj van!" Még most sem hiszem el, hogy mi történt. A párommal kimentünk a helyszínre, ahol még ott feküdt a fekete nejlonnal letakart gyermekünk. Képtelen lettem volna úgy eljönni, hogy nem nézem meg az arcát. Nem látszottak rajta súlyos sérülések. A mentősök azt mondták, hogy nem szenvedett. Még megfoghattam Fannika pici kezét" - mondta a lapnak a kislány édesapja, Zoltán.

Fanninak nagy tervei voltak, arra vágyott, hogy felnőttként gyerekeket taníthasson lovagolni. Zoltán 13 lovat tart a tanyáján, a kislány nagyon szeretett az állatokkal foglalkozni.

"A nulláról építettük fel a vállalkozásunkat, hogy Fanninak mindent megadhassunk, és hogy majd neki könnyebb felnőttkora legyen. Most úgy érezzük, vége az életünknek. Az igazat megvallva látszólag tudok higgadtan beszélni a fájdalmamról, valójában gyenge vagyok. Ma reggel tönkrement az álmunk, amit neki építettünk fel. Most is azon gondolkodom, hogyan lehet ezt egyáltalán felfogni. Tehetetlennek érzem magam, hiszen most nem létezik más lehetőségem, el kell fogadnom, hogy a szeretett kislányom nincs többé. Bár inkább én mentem volna el!" - nyilatkozta a megtört édesapa.

Fanni balesetének ügyében a rendőrség eljárást indított.