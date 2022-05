Elképesztő történetet osztott meg közösségi oldalán az OMSZ.

"Különös kéréssel fordult az Országos Mentőszolgálathoz egy cseh vállalkozás. Felnőttfilmjük elkészítéséhez szerettek volna mentőautót bérelni, ami helyszínként szolgálna a pikáns jelenetekhez. Egyenruhát is kértek a "művészek" részére, valamit az egyik mentőállomáson is szerettek volna vágóképeket készíteni a produkcióhoz. Jóhírük védelme érdekében a mentők visszautasították a busás javadalmazással kecsegtető felkérést, ráadásul felhívták a készítők figyelmét az OMSZ arculati elemeinek védjegyoltalmára is. A vállalkozó ugyan tudomásul vette a döntést, de "túlságosan szemérmesnek" minősítette válaszában a Mentőszolgálatot"

-olvasható a posztban, ami alatt többen is azt írják, hogy nagyon jól tették, hogy visszautasították a pofátlan kérést.