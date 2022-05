Nagyszabású szórakoztató estet rendeztek kedden a Hollywood Bowl-ban. Az eseményen több ismert amerikai humorista is fellépett, köztük Chris Rock is, akit az Oscar-díjátadón keményen megütött Will Smith. Az ismert színész az eset óta sorban bukja el filmes és tévés munkáit, és állítólag a házassága is válságba jutott.

Alig pár héttel a botrányos színpadi pofon után egy újabb erőszakra került sor. A polgárpukkasztó humoráról ismert, és ezért sokak által bírált komikus, Dave Chappelle is fellépett a Netflix Is A Joke elnevezésű rendezvényen. A humorista épp az egyik sztoriját adta elő, amikor a nézők közül valaki felrohant a színpadra és teljes erőből beleszaladt Chappelle-be.

Az eset után rögtön felment a színpadra Chris Rock is, aki magához ragadta a mikrofont és annyit kérdezett barátjától, Dave-től, hogy Will Smith volt-e a támadója? Sokan kritizálják Rock-ot a megjegyzése miatt, a közönség azonban jól hallhatóan remekül szórakozott a poénon – írja a Variety cikke nyomán az IGN.