Will Smith Fast And Loose című filmjének gyártását felfüggesztette a Netflix a pofon miatt , amit a színész Chris Rocknak adott az Oscar-gálán.

A Fast And Loose című film eredeti rendezője, David Leitch már az Oscar előtt egy héttel kilépett a projektből. A Netflixnek ekkor új rendezőt kellett keresnie. Az ominózus pofon után a streamingszolgáltató pedig úgy döntött, hogy teljesen leállítja a munkát. Azt egyelőre nem közölték, hogy teljesen elkaszálják a filmet, vagy Smith helyére másik színészt keresnek. Will Smith a Fast And Loose-ban egy amnéziás CIA-ügynököt alakít, aki a származása után kutat - írja a Daily Mail.

A színész pénteken lemondott amerikai filmakadémiai tagságáról a 94. Oscar-díjátadón történt botrány miatt.