Titokzatos jelenséget rögzített a NASA Napot megfigyelő kamerája május 2-án, majd meg is szakadt a közvetítés. Többen úgy vélik, a NASA titkol valamit. Így gondolja Scott C. Waring idegenszakértő is, aki szerint nem ez volt az első alkalom, hogy fekete kockákat lehetett látni egy felvételen.

Az élő közvetítés egyik pillanatában jól láthatóan egy fekete kocka kivált a Napból, és szinte ezzel egyidőben a weboldal is leállt – számolt be róla a The Sun, ahol a képet is megnézheted.

Bernhard Fleck a SOHO projekt tudósa és küldetésvezetője azonban nem hisz az összeesküvés-elméletekben és úgy magyarázza a látottakat, hogy a fekete kockára hasonlító alakzat csupán egy hiba a felvételen.