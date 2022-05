Péntek reggel 8 éves kislánya találta meg a teraszon, aki először azt hitte, csak alszik, ezért még be is takarta. Berki Krisztián édesanyja a Tényeknek azt mondta, annak ellenére, hogy drogot találtak a lakásán, fia a gyerekek előtt sosem drogozott volna. A gyászoló édesanya arról is beszélt, hogy Mazsitól úgy tudja, éjfél előtt még beszéltek telefonon, a péntek esti randijukat tervezték. "Azt nem akarom elhinni, hogy ő meg akart halni" - vélekedik Júlia, Berki édesanyja.

Berki Krisztián nemrégiben maga osztotta meg követőivel, hogy az orvosok magas vérnyomással diagnosztizálták, Mazsi szerint ez okozta a halálát.

Ezt támaszthatja alá Dietz Gusztáv véleménye is, aki szerint Berki nem volt jó egészségi állapotban. "Kötélhúzó verseny volt, aminek a végére nagyon rosszul lett. (...) Végignéztem, hogy a mentőorvos oxigénnel hogyan állította fel őt a földről. (...) Azt hittem, ott kap agyérgörcsöt. Én akkor azért mondtam neki, hogy fogyjon harminc kilót, mert ebből baj lesz. Sajnos baj is lett. Nagyon sajnálom, ami történt vele, és a családjával is mélységesen együttérzek" - emlékszik vissza a TV2 A legbátrabb párosban való szereplésükre a sportoló.

