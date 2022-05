A rendőrség kábítószergyanús anyagot talált az elhunyt médiasztár lakásán. Egyelőre még nem tudni, pontosan milyen szert is vizsgálnak az egyenruhások, de ha bebizonyosodik, hogy drogról van szó, akkor nagyszabású nyomozás veheti kezdetét a Bors szerint. A lap úgy véli, ha tiltott tudatmódosító szert vásárolt Berki Krisztián, akkor a díler könnyen kapcsolatban állhat más celebekkel is.

A portál szerint minden adott egy nagy hajtóvadászathoz, hiszen a pénteki helyszínelés során a rendőrség lefoglalt minden kommunikációs és adattároló eszközt, a vizsgálat pedig most is tarthat. Az egyenruhások ki fogják deríteni, hogy Berki Krisztián kikkel beszélt a halála előtti napokban, merre járt és mit is csinált pontosan.