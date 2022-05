Autóbalesetben meghalt Reiss Jarvis. A 21 éves színész utasként ült abban az autóban, amelyik egy fának csapódott az angliai Delph mellett. A balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

#BBC crime drama star Reiss Jarvis tragically killed in car accident aged 21https://t.co/b1WMFJKksApic.twitter.com/CTE6YfoztU — Daily Star (@dailystar) May 10, 2022

A sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett. A 34 éves Karl Young a balesetet túlélte, de később, a kórházban ő is elhunyt.

Bár a tragédia még november 10-én történt, most derült ki, hogy a baleset előtt az autó több mint 177 kilométer/órás sebességgel haladt. Továbbá az is kiderült, hogy a sofőr nem fogyasztott alkoholt és drogot sem.

Reiss Jarvis legismertebb szerepe a Murdered for Being Different című filmben volt.