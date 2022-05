A művésznő a TV2 Mokka című műsorában számolt be az örömhírről.

Ez nagyon nagy dolog az életemben. A lányoméban meg pláne, mert tíz éve próbálkozik és most sikerült 11. beültetésre. Ez valami csodálatos, Isten adománya

– idézte a Blikk Marika szavait.

A híresség azt is elárulta, hogy jelen volt a kis Vince születésénél, már fél órán belül a karjaiban tarthatta családjuk legújabb tagját. Marika jelenleg rendkívül elfoglalt: utazik, fellépésről fellépésre jár, felújítások zajlanak otthonában és rendszeresen kertészkedik is. Az állandó rohanás miatt saját bevallása szerint egy ideig biztosan az őrült nagymama szerepe jut neki osztályrészül, ám, mint mondta, bokros teendői végeztével már siet is haza, hogy alaposan megszeretgesse szeme fényét.