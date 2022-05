Az országos receptverseny a brit uralkodó trónra lépésének 70. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat egyik kiemelkedő eseménye volt. A januárban meghirdetett vetélkedőn amatőr cukrászok vehettek részt, a benyújtott recepteket viszont világszerte ismert szakértőkből álló zsűri - köztük Mary Berry, a nemzet cukrászának számító szaktekintély - véleményezte, és az eredményt Kamilla cornwalli hercegnő, Károly trónörökös felesége hirdette ki. A versenyre ötezren neveztek be - életkoruk a BBC ismertetése szerint nyolctól 108 évig terjedt -, és a zsűri közülük választotta ki a döntőbe került ötfős mezőnyt.

A versengésből az északnyugat-angliai Southportban élő Jemma Melvin került ki győztesen citromkrémes piskótatekercsekből, citromos-narancsos zseléből, citromos pudingból, mandarinszószból, amaretti-kekszekből és tejszínhabból álló rétegzett desszertjével. (A trifle egy jellegzetesen angol édesség, amely leginkább egy óriási pohárkrémhez hasonlítható.)

A versenykiírásoknak megfelelően a nyertes receptet is megosztották a nyilvánossággal, és az e recept alapján készült desszertet felszolgálják a platinajubileumi ünnepségsorozat fénypontján, a június eleji négynapos munkaszüneti hétvégén rendezendő össznépi piknik, a Big Jubilee Lunch több ezer résztvevőjének.



A versenyfeltételek között szerepelt az is, hogy a nyertes alkotás könnyen elkészíthető legyen, és így az országszerte tervezett számtalan utcabálon is fel lehessen szolgálni. Ezeket a rendezvényeket június 2-5. között tartják, és a brit kormány az akkori hétvége előtti két napra is munkaszünetet hirdetett.

A rendezvénysorozat csúcspontján Platinum Party néven lesz egy hatalmas élő koncert is a Buckingham-palota előtt, a programtervezet megfogalmazása szerint "a globális szórakoztatóipar legnagyobb sztárjainak" közreműködésével.



Két év kihagyás után teljes pompájában megtartják a királynő "hivatalos" születésnapját, a Trooping the Colour néven közismert, igen látványos, rendszerint százezres tömeget vonzó katonai parádét is, amelyet a koronavírus-járvány miatt 2020-ban és tavaly csak igen szűk körben, a királynő windsori rezidenciáján, közönség nélkül rendeztek meg. Az idén viszont 1400 katona és 400 fős katonazenekar részvételével megtartják a színpompás díszszemlét, mégpedig a hagyományoktól eltérően nem egy vasárnapi napon, hanem a négynapos jubileumi munkaszüneti hétvége első napján, június 2-án, csütörtökön.



II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halálának napján lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit - például az 1977-es ezüstjubileumot, a 2002-ben tartott aranyjubileumot és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi rendezvényeket - a jobb időjárás reményében június elején tartották. A királynő emellett közismerten nem tartja illőnek, hogy édesapja halálának évfordulóin ünnepelje az ország az ő trónra lépésének évfordulóját. Ez lesz ugyanakkor az első olyan jelentős évforduló, amelyen II. Erzsébet királynő férje már nem lehet jelen: Fülöp edinburghi herceg tavaly április 9-én, életének 100., házasságuk 74. évében elhunyt. A 96 esztendős brit uralkodó minden idők leghosszabb ideje hivatalban lévő és a világ jelenlegi legidősebb államfője.