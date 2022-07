Tavaly ősszel rajongók milliói ünnepelték szerte a világon Britney Spears szabadulását. A botrányhős énekesnő nem a börtönből, hanem apja gyámsága alól került ismét a friss levegőre. Britney rögtön bele is vetette magát az éjszakai életbe, és párja, Sam Asghari oldalán boldogabbnak tűnt, mint valaha. Eljegyezték egymást, az esküvőt tervezték és ráadásul kiderült, hogy Brit ismét gyermeket vár.

A hatalmas öröm azonban nem tartott sokáig, ugyanis Britney elvetélt.

Azonban nem ő az egyetlen olyan híresség, aki elveszítette már a babáját. Híres énekesnők és színészek is megküzdöttek a gyermekükért, és a vetélések ellenére sem adták fel a reményt. Összegyűjtöttünk még pár ismert embert, köztük férfiakat is, akik mai napig gyászolják meg nem született babájukat.

Chrissy Teigen

A Grammy- és Golden Globe-díjas énekes és dalszerző, John Legend és felesége, Chrissy Teigen lassan tíz éve házasok. Három évvel a boldogító igen kimondása után megszületett első, majd rá két évvel második gyermekük is. A pár pedig a pandémia kellős közepén, 2020-ban várta harmadik babáját. A terhesség azonban nem várt, fájdalmas vetéléssel végződött, a veszteséget pedig máig nem sikerült feldolgoznia egyiküknek sem.

"Eddig mindig megvártuk, hogy megszülessen a babánk, és csak ezután döntöttünk arról, milyen nevet adjunk neki. Most viszont, nem is tudjuk, miért, már akkor elneveztük őt Jacknek, míg a hasamban volt... Jack keményen küzdött azért, hogy része legyen a kis családunknak, és az is lesz, örökké" – írta Chrissy, aki szívszorító fotókat is közzétett a vetélésről saját Instagram oldalán.

Michelle Obama

A korábbi amerikai elnök, Barack Obama és felesége, Michelle már harminc éve kitartanak egymás mellett jóban és rosszban egyaránt. A biztos hátországra és lelki támaszra azonban nemcsak a világ egyik leghatalmasabb országát irányító Baracknak, hanem feleségének is nagy szüksége volt. Michelle Obama saját önéletrajzi könyvében részletesen is írt arról, mennyire padlóra küldte őt a vetélés.

"Elveszett és magányos voltam, úgy éreztem, hogy elbuktam, mert fogalmam sem volt arról, hogy a vetélés mennyire hétköznapi dolog. Még ma sem merünk róla beszélni, csak ülünk magunkba roskadva és azt gondoljuk, mindezért egyedül mi vagyunk a hibásak. A legrosszabb, amit nőként megtehetünk egymással, hogy elhallgatjuk ezeket a történeteket, azt ,hogy senkinek sem tökéletes a teste" – mesélte Michelle, akinek férjétől két lánya született.

Keanu Reeves

A vetélés vagy egy kisbaba elvesztése az anyákat viseli meg leginkább, de az apák számára is hatalmas trauma. A John Wick-filmek sztárja, Keanu Reeves és egykori párja, Jennifer Syme közös gyermeküket várták az ezredforduló küszöbén. Pár nappal 2000. előtt, 1999. december 24-én a terhesség nyolcadik hónapjában Jennifer életet adott Avának. A pár öröme azonban nem tartott sokáig, mivel a kislány halva született.

A baba elvesztése megpecsételte kapcsolatuk sorsát; egy évvel a tragédia után szakítottak. Keanu ráadásul a kislánya után egykori kedvesét is elvesztette, ugyanis Jennifer nem sokkal később meghalt egy autóbalesetben.

"A gyász sosem múlik el, legfeljebb átalakul. Sokan azt hiszik, hogy ezzel meg lehet birkózni, de tévednek. Ha elveszíted azt az embert, akit mindennél jobban szerettél, akkor egyedül maradsz. Hiányzik, hogy az életük része legyek, és ők is az enyémnek. Kíváncsi lennék, milyen lenne most az életem, ha itt lennének velem, mi mindent csinálhatnánk együtt" – mesélte Reeves évekkel ezelőtt a People magazinnak adott interjúban.

Meghan Markle

Az utóbbi időben botrányai, királyi családhoz nem méltó viselkedése és népszerűségének látványos zuhanása miatt kerül a címlapokra Harry herceg kedvese, Meghan Markle. Habár azt gondolhatnánk, hogy a Buckingham-palotában mesés az élet és semmi baj nem érheti a családtagokat, Meghan élete a legjobb példa arra, hogy a tündérmese is rémálommá válhat.

Meghan 2020 nyarán a második gyermekével volt várandós, amikor egy sima júliusi napon egyszer csak elvetélt. Reggelit készített, megetette a kutyákat és összeszedte a földre hullott zsírkrétákat, amelyeket Archie, elsőszülöttje hagyott szerteszét a lakásban. Meghan épp indult volna, hogy tisztába tegye a kisfiát, amikor olyan görcs tört rá, hogy a földre rogyott. A kórházban tért magához, ahol már tudta, hogy elveszítették a babát.

Mark Zuckerberg

A Facebook-alapító techmilliárdos tíz évvel ezelőtt vette feleségül barátnőjét, Priscilla Chan amerikai gyermekorvost. A pár 2015-ben boldogan számolt be arról, hogy gyermeket vár, ám az örömteli poszt szomorú történetet is rejtett. Zuckerberg ugyanis őszintén beszélt arról, hogy felesége hosszú évekig sikertelenül próbálkozott teherbe esni: ez idő alatt háromszor is elvetélt.

Mint írta, nemcsak a veszteség a vetélés legrosszabb pillanata. "Amikor az ember megtudja, hogy babája lesz, hatalmas terveket sző, elképzeli, hogy milyen gyermek és felnőtt lesz, milyen élet vár rá... és ezt az egészet egy csapásra kirántják a lába alól. Ez nagyon magányos érzés" – mesélte Mark, akinek azóta már két gyermeke is született kedvesétől.