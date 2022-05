A három hete elhunyt Berki Krisztián családja a mai napig nem ocsúdott fel a gyászból, ismerőseik bíznak abban, hogy a celeb édesanyjának és feleségének, Mazsinak is egy kicsit könnyebb lesz, ha eltemetik szerettüket. Most már azt is lehet tudni, hol nyugszik majd a híresség.