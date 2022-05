Az Instagram képes kiszűrni azt is, ha valaki csak a közeli ismerősökkel oszt meg nem megfelelő tartalmakat. Mint ismert, az applikáció rendelkezik egy "Közeli ismerősök" funkcióval, amelynek segítségével a 24 órán át látható tartalmakat csupán azok látják, akiket megjelölünk. Azonban ezek sem annyira privátak, mint gondolnánk.

A meztelen tartalmak 94,3 százalékát eddig is megtalálta az Instagram, akár jelentették, akár nem. Ebben a számban pedig benne vannak azok a képek is, amelyeket csak a közeli ismerősökkel osztottak meg.

A felhívás most azért érkezett, mert több OnlyFans felhasználó is megosztott korhatáros tartalmakat ezzel a funkcióval. Így a közösségi oldal most figyelmeztet, hogy a szabályokat nem lehet kijátszani, és a meztelen tartalmakat megosztó felhasználókat le is tilthatják - írja a The Sun.

Korábban VV Merci is úgy döntött, hogy meztelen képeit az interneten árulja, és remélte, hogy ez titokban maradhat. A lebukás azonban nem maradt el: most elárulta, miért indult el ezen az úton.