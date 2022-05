Ahogyan arról mi is beszámoltunk , Aszódon egy édesapa brutális gyilkosságot követett el, kioltotta 14 és 16 éves lánya életét. A borzalmas tragédia kapcsán most megszólalt a gyászoló édesanya.

Állampolgári bejelentés alapján érkeztek járőrök tegnap este egy aszódi társasház egyik lakásához, ahonnan a telefonáló furcsa szagot érzett kiáramlani. A járőrök a tűzoltók közreműködésével beléptek a sötét lakásba, ahol két holttestet találtak. Egy 14 éves lány az egyik, egy 16 éves lány a másik hálószoba ágyában feküdt. Később kiderült, hogy a két kiskorúval az édesapjuk végzett.

A 46 éves férfi jelenleg nincs kihallgatható állapotban, rendőrök őrzik.

A Bors felkereste a gyászoló édesanyát, aki szívszaggató sorokkal búcsúzott lányaitól.

"Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó szívvel volt a két gyermekem felé. Köszönöm szépen, hogy együttéreztek most velem. Tegnap sokat imádkoztam. Három gyertyát gyújtottam"- írta a tanárnőként dolgozó gyászoló édesanya bejegyzésében.

"Megbocsátottam mindent neki. Mert nem lehet az életet haraggal és lelki terhekkel élni. Hiszem hogy a lányaim a tengernyi szenvedésük után ott vannak az Úr Jézus színe előtt. Eddig is drága volt számomra az élet, most is. Minden napom ajándék és tengernyi öröm. Nem a halál a fájdalom, hanem a buta, önző, szeretetlen, önpusztító élet" - tette hozzá.