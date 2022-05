Melegszik az idő a héten, a meteorológiai nyár első napjaiban. Vasárnap akár 35 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn az ország nagy részén számítani lehet néhány órás napsütésre. Helyenként előfordulhat eső, zápor, nagyobb eséllyel az ország délkeleti térségében. Estétől a délkeleti határ közelében egy-egy zivatar sem kizárt. A leghidegebb órákban 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsértékek 19 és 25 fok között várhatók, a tartósabban borongós tájakon lesz hűvösebb.



Kedden általában sok lesz a napsütés. Estig legfeljebb délen, délnyugaton, ezt követően viszont nyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél helyenként élénk, zivatarok környezetében akár viharos is lehet. A hajnali 7-14 fokról délutánra 23-28 fokig emelkedik a hőmérséklet.





Szerdán, június elsején a hajnali órákban még a keleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok, majd délelőtt arrafelé is csökken a "csapadékhajlam". Emellett jellemzően sok lesz a napsütés. Többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban 10-17, a délutáni órákban 24-29 fokot mérhetnek.



Csütörtökön és pénteken is sok lesz a napsütés. Csütörtökön még előfordulhat néhol zápor, zivatar, pénteken nem valószínű csapadék. Csütörtökön a minimumok 11 és 18, a maximumok 26 és 31 fok között várhatók. Pénteken a hajnali 13-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.



Szombaton és vasárnap a napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél is. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 21, a legmagasabb 29 és 34 fok között várható. Vasárnap a hajnali 16-23 fokról délután 26-35 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.