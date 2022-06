Bodrogi Gyula múlt szombaton került kórházba. A színész az otthonában lett rosszul, kedvese, Angéla pedig azonnal értesítette jó barátjukat, Merkely Béla professzort. A szaktekintély egy nővért küldetett Bodrogihoz, a kiérkező ápoló pedig riasztotta a mentőket, ugyanis olyan súlyos volt a helyzet. A kórházban azonnal lumbálták is a 88 éves színművészt.

Szerencsére már jól vagyok, meggyógyítottak. Több vizsgálat is volt a napokban, és most mindent helyrehoztak. Az a helyzet, hogy bevizesedtem, ezt kellett megoldani. Nagyon profik és kedvesek voltak a klinika dolgozói, hálás köszönettel tartozom nekik mindenért. Nem szeretek kórházban lenni, de az ellátás első osztályú volt. Úgy engedtek el, hogy pihenjek, vigyázzak magamra, és mivel most nincs sem forgatás, sem színházi munkám, így ezt nem lesz nehéz betartani

– mesélte a Blikknek Bodrogi, akit a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán kezeltek. Most már otthonában lábadozhat, miután kedden kiengedték a kórházból. Az orvosok folyamatos felügyelet alatt tartják a művészt, akihez kétnaponta jön egy nővér. A szaksegítség mellett párja, Angéla is gondját viseli Bodroginak, aki a kórházban is az otthoni finom ételeket ehette.

Nagyon fáj, ha olyan állapotban látom őt, amikor beteg vagy rosszul van. Olyankor látni az arcocskáján, hogy nagy a baj. Minden reggel vittem a kórházba a reggelit, utána hazaszaladtam, főztem az ebédet és azt is. Lefogyott egy picit, úgyhogy otthon fel kell hizlalnom, de biztos vagyok benne, hogy jó étvágya lesz. (...) Remélem, minden jól alakul. Mondtam is Gyulának, hogy fel kell épülnie, mert nekünk még dolgunk van ezen a földön

– mondta Angéla a bulvárlapnak.