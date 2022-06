A népszerű sorozat sztárjára, Nagy Katára is érvényes lett az elmélet, mely szerint a nők egy jelentőségteljesebb szakítás után szinte mindig változtatnak valamit a külsejükön.

Kata nemrég váratlanul felbontotta eljegyzését vőlegényével, Gergővel, akivel két évig járt jegyben. A színésznő azonban nem hagyta, hogy eluralkodjon rajta a bánat: megváltozott külsővel, töretlen lelkesedéssel vetette bele magát az élet új kihívásaiba.

Bár eddig is nagyon csinos volt, most ledobott pár kilót, haját pedig szőkéről barnára festette. Követői imádják a hatalmas imidzsváltást, erről árulkodik a rengeteg lájk és komment, melyeket újonnan feltöltött fotóival zsebelt be.