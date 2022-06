Vasárnap éjfélig előfordulnak majd zivatarok, megnövekszik a felhőzet is.

Az északkeleti megyékben is szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd éjszaka a legtöbb helyen ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Estig a keleti harmadban, valamint a nyugati határnál, éjszaka másutt is néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Reggel, délelőtt szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően sok napsütés várható. Délután nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, amely estétől egyre inkább megvastagszik. Napközben néhol alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől nyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer érkezik. Estétől mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd vasárnap az északias szél a Dunától keletre megélénkül, a Zemplén térségében erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 25 és 31 fok között alakul - írja az MTI.