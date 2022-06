Dóka Imre közleményében azt írta: a legtöbbet a fővárosban, 42 esetben, Pest megyében 41, Baranyában 28, Tolna megyében pedig 26 esetben segítettek a tűzoltók. Emellett Komárom-Esztergom, Heves, Győr, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében is több feladatot adott a viharos erejű szél és a hirtelen lezúduló csapadék.

A nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló eső utakat, pincéket, garázsokat, alagsori helyiségeket öntött el, de leszakadt faágak, kidőlt fák is több helyen fennakadásokat okoztak.

A szóvivőhelyettes emlékeztetett: Pest megyében, a 12-es főút 16-18 kilométere között a felhőszakadás miatt partomlás volt, amely a vasúti és a közúti közlekedést is érintette. Tolna megyében, Kaposszekcső belterületén a 611-es út a heves esőzés miatt egy helyen beszakadt.

A fővárosban több esetben elakadt vagy árokba csúszott jármű mentéséhez is riasztották a tűzoltókat.

Budapesten főként pincékbe, ingatlanokba befolyt vizet és kidőlt fákat távolítottak el. A II. kerületben, a Keleti Károly utcában egy nagy faág lehasadt és egy autóra esett, míg Fóton két gépkocsira dőlt egy fa. Pilisszentivánon mintegy ötven négyzetméteren beázott egy iskola teteje, több helyen leszakadt a mennyezet, három helyiséget le kellett zárni.

Baranya megyében főként a megyeszékhelyre és környékére riasztották a vihar miatt a tűzoltókat. Pécsen, a Balácsi úton a lakóházak védelméért homokzsákkal is védekezni kellett. Tolna megyében elsősorban Kaposszekcsőről és Dombóvárról kérték a tűzoltók segítségét, az esetek túlnyomó többségében ott is a hirtelen lezúduló csapadék miatt. A megyében néhány helyen a tűzoltók még most is dolgoznak - összegezte a vihar következményeit közleményében az OKF szóvivőhelyettese.

MTI