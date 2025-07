Brad Pitt újra a pályán: de vajon az F1: A film tényleg beér a célba? − Filmkritika

Láttad már, amikor valaki 300-zal száguld az egyenesben, majd a kanyarban szó szerint kiesik a pályáról? Na, pont ilyen az F1: A film. Pedig az alapötlet biztató volt: Brad Pitt egy kiöregedett Forma–1-es pilótát játszik, aki visszatér a száguldó cirkuszba. Igen, már itt gyanús, hogy ezt a sztorit legalább ötször láttuk különféle sportágakban. De hátha most más, gondoltuk. Hát nem.

F1: A film. Siker vagy besül már a rajtvonalnál?

Forrás: IMDb

F1: A film kritika – Amikor a motorhang hangosabb, mint a tartalom

Brad Pitt karaktere, Sonny Hayes, egy egykori Forma–1-es pilóta, aki évekkel a visszavonulása után újra volán mögé ül, hogy mentorálja a fiatal tehetséget, Joshua Pierce-t (Damson Idris), miközben maga is rajthoz áll a fictionalistán is túlmutató APX GP nevű csapattal. Visszatér a paddockba, újra versenyez, de közben a saját démonjaival is meg kell küzdenie, vagyis legalábbis elméletben.

Mert amit ebből a filmből kapunk, az nem egy mély emberi dráma vagy egy motorsportos hőstörténet, hanem egy steril, CGI-al felpolírozott nosztalgiaséta Pitt egójának főszereplésével.

A film pont olyan, mint egy túlhypolt újonc: jól néz ki, menő a felszerelése, de az első éles kanyarban már forog is a kavicságyban. A látvány pazar, erről nincs vita – valódi versenypályákon forgattak, valós F1-es csapatok működtek közre, mégis olyan érzésed van a moziban ülve, mintha egy motorsportos reklámfilmet néznél, ami túl hosszúra sikerült.

Brad Pitt a hátán viszi az egész filmet.

Forrás: IMDb

És akkor ott van Brad Pitt. Angelina Jolie óta mintha már nem is érdekelné a szerepformálás, csak az, hogy a vásznon jól nézzen ki. Ez persze sikerül is neki – de ettől még a film nem lesz jobb. Ahelyett, hogy valódi karaktert formálna, inkább csak menőzik. Napfény, sisak, lassított felvétel, szenvedő arckifejezés. Ennyi. Mintha egy Brad Pitt-rajongói videót néznél YouTube-on, Forma–1-es háttérrel.

A karakterek? Olyan papírvékonyak, hogy átfúj rajtuk a paddock-szél. A történetvezetés kiszámíthatóbb, mint egy Ferrari-stratégia, a párbeszédek pedig annyira műanyagok, hogy már az is csoda, hogy nem olvadtak meg a Hungaroring aszfaltján.

És közben az egészből hiányzik valami nagyon fontos: a Forma–1 igazi lelke.

A nyers adrenalin, az emberi drámák, a gépek és emberek közötti párharc – ez itt mind csak díszlet. Az egész film olyan, mint egy F1-es sapkát viselő influenszer: kívülről látványos, de nincs mögötte valódi szenvedély.