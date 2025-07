Magasról tesz húgára, Harperre is Brooklyn Beckham - A születésnapját sem ünnepli vele

Brooklyn Beckham nem valószínű, hogy személyesen is felköszönti a húgát a 14. születésnapján. Harper Beckham szinte biztos, hogy nagyon szomorú lesz a nagy napon.

Brooklyn Beckham nem vesz részt húga születésnapján

Forrás: Northfoto

Brooklyn Beckham nagyon megbántja a húgát

Brooklyn Beckham várhatóan nem lesz jelen húga, Harper 14. születésnapi ünnepségén, amelyet a Beckham család csütörtökön tart. Ez a gesztus (vagy annak hiánya) biztosan nem segít a családi feszültségek oldásában, de úgy tűnik Brooklynt ez annyira nem is érdekli. „Harpert különösen megviseli, ami történik, mert mindig is nagyon közel állt Brooklynhoz” – nyilatkozta egy bennfentes. „Mindig jó kapcsolat volt közöttük, mert Brooklyn már idősebb volt, amikor Harper megszületett, és amikor Brooklyn feleségül vette Nicolát, abban reménykedtek, hogy Nicola olyan lesz, mint egy nővér Harper számára” – tette hozzá. „Harpernek valószínűleg szívszorító lesz, ha Brooklyn nem jelenik meg a születésnapján” – szögezte le a család ismerőse. „Egy tinédzserkori születésnap nagy esemény minden gyerek számára, és a múltban mindig is igyekeztek együtt, családként ünnepelni” – fogalmazott. „Victoria semmi mást nem szeretne jobban, mint hogy Brooklyn megjelenjen, hogy velük ünnepeljen, de ez egyáltalán nem tűnik valószínűnek” – tette hozzá, valamint azt is, hogy ezzel egy kicsit oldódhatna a viszály.

Brooklyn és Harper Beckham mindig is közel álltak egymáshoz

Forrás: Northfoto