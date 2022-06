Orbán Viktor elmondta: az uniótól azt kérik, hogy lássa be, hogy rendkívüli helyzet van, értse meg, hogy a háborús zónához közelebb eső országokban szükség lehet rendkívüli intézkedésekre, "például nemzeti alapon különbséget tenni a rendszámok, illetve a járművek között" - fogalmazott a miniszterelnök.

Kifejtette: az egész Európai Unió arra épül, hogy bizonyos dolgok egységesek és nem lehet nemzeti alapon különbséget tenni, ami "békeidőben egy áldásos és helyes szabály". De "Brüsszel messzebb van az ukrán határtól, mint Magyarország", és az infláció leginkább a földrajzilag Ukrajnához közelebb eső európai területeken magasabb - folytatta. Itt most rendkívüli helyzet van, "a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg, és ilyenkor az általános szabályoktól is szabad, sőt, szerintem kötelező is eltérni - érvelt. Hozzátette: "nem tudnánk másképpen megvédeni a magyar emberek érdekeit".

Orbán Viktor közölte: ha nem lenne benzinárstop, akkor 700 és 900 forint között lenne az ár, és az üzemanyagár emelkedése azonnal átjönne a többi termék árába is.

A miniszterelnök a rádióban arról is beszélt, hogy a háborús inflációt és gazdasági válságot is kezelni képes költségvetést fogadott el a kormány 2023-ra.

A kormányfő kiemelte: nagy esélye van annak, hogy a háború elhúzódik és a 2023-as év is "bizonytalan lesz és szorongásokkal teli", a világot "gyötörni fogja a háború és annak a gazdasági következményei". A magyarok ki fognak maradni a háborúból, de "nem húzhatjuk ki magunkat teljesen a következményei alól", ilyen következmény az infláció és a gazdasági válság.

Hangsúlyozta: a háborús infláció letörésének legjobb megoldása a béke, a békét kellene finanszírozni, nem a háborút. Kijelentette: "megvédjük azt, amit a kormányalakításkor vállaltunk", a nyugdíjakat és a teljes foglalkoztatást, továbbá a költségvetés meg fogja védeni a családtámogatási rendszert és a rezsicsökkentést is.

Orbán Viktor közölte: "a mai napon vagy holnap" ki kell adnia egy rendeletet, amely a rezsicsökkentés részletszabályait tartalmazza. Ebben benne lesz, hogy mintegy 100 ezer kisvállalkozó benne marad a csökkentett árú energiaellátásban, vagyis a védett rezsiköltségvetésben - mondta el a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában.