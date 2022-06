A nemrég a 75. születésnapját ünneplő műsorvezető a beavatkozást követően öt hétig kómában volt, ám a technológia vívmányainak hála, ma már nem kell azon stresszelnie, hogy mi történik, ha a szíve ismét helytelenül kezd működni. Zoli névre keresztelt, jól bevált pacemakere már kétszer óvta meg őt a biztos haláltól.

A szabályzó akkor működik, ha van rá oka, és azt hiszem, az elmúlt években erre két alkalommal volt is lehetősége. Ilyenkor ő elhárítja az életveszélyt, megmenti az életem. Egyébként is rendszeresen járok kontrollra a kardiológushoz és ő mindig megnyugtat, hogy minden rendben. Én is ezt tapasztalom, tényleg jól érzem magam a bőrömben, és a vérképem is rendben van – magyarázta a Blikknek Boros.