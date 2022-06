Vajna Timi hosszú idő után újra Magyarországra utazott. Meglátogatta testvérét, Visváder-Palácsik Lillát, és családját is. Lilla kisfia, Noah 2020 októberében született, és hamarosan érkezik a kistestvére is. Vajna Timi így kétszeres nagynéni lesz, ám pár nappal ezelőtt a közösségi oldalán nagybácsiként hivatkozott magára. Egyes lapok azonnal szétszedték ezért, Timi pedig most reagált erre.

"Mivel az okos újságírók már megírták... Nyilván tudom, hogy nem nagybácsi vagyok csak a nagy sietség miatt rossz matricát tettem ki. Amúgy meg nagynéni és nagybácsi is vagyok egyben" - írta Timi az Insta-sztorijában.