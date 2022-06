Néhány koncertjüket le is mondták, ám bánatos rajongóiknak megígérték, hogy hamarosan mindent bepótolnak.

Nagyon sokan irkáltok, hogy „Ugye, nem lesznek lemondva a fellépések?” Hát... elég rotty az állapot. Alapvetően Milán volt az, aki megfázott és köhögött, nagyon sz*rul volt. Nekem a szám durrant szét, mint láthatjátok, az immunrendszerem nekem is rottyon van. Mostanában már én is elkezdtem köhögni, rám is rám tört ez a megfázás. Viszont ennek ellenére megpróbáljuk lenyomni a bulikat, és reméljük, a pénteki Parkra jól leszünk – mondta mindössze két napja az énekes.

Az biztos, hogy nem hagytak túl sok regenerálódást a szervezetüknek, ugyanis a Blikk információi szerint tegnap már vissza is tértek a színpadra, noha továbbra sem teljesen egészségesek. Ma este pedig ők lépnek fel Fluor Tomiék előzenekaraként a Budapest Parkban, tehát alaposan igénybe lesz véve napok óta túráztatott immunrendszerük.