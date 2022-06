Tavaly mélyponton volt Istenes Bence és Csobot Adél kapcsolata, ám most úgy tűnik, túljutottak a nehézségeken. Az egyik ismerősük a Blikknek árulta el, hogy újra egymásra találtak.

"Akármekkora gödörben is voltak, valahogy mindig visszataláltak egymáshoz. A tavalyi mélypont után szépen, apránként kezdtek újra építkezni, s most sokkal nagyobb türelemmel fordulnak egymás felé. Mindketten lehiggadtak egy kicsit, átérezték, hogy most nagyon fontos a megértés és a közösen töltött idő."



Adél és Bence kilenc éve vannak együtt, két kisfiuk született, Nátán és Ádin.