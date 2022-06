Molnár Gusztáv felesége, Vivien a minap őszintén vallott arról, hogy férjével jelenleg nem élnek egy fedél alatt. Bár a színész nem szólalt meg ezzel kapcsolatban, most egy régebbi közös fotót posztolt, amihez sokatmondó sorokat írt.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Molnár Gusztáv és felesége, Vivien különköltöztek és szakítottak.Vivi azzal indokolta a döntésükett, hogy férjének most meg kell gyógyulnia, és amíg nem tesz az egészségéért, ő is tehetetlen.

"Guszti értékes ember, jó a lelke, de teljesen összetört, összeomlott. Az egész családom, a barátaink, mindenki támogatta őt. Nekem most meg kell nyugodnom, és a fiammal foglalkoznom

-mondta a Blikknek Vivien.

Válásról egyelőre szó sincs, Molnár Gusztáv pedig nem nyilatkozott a magánéletével kapcsolatban. Most mégis megtörte a csendet: a Drága örökösök színésze a minap közös fotót osztott meg magukról, és a képhez ezt írta: