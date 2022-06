A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben kiemelte: a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.



Kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért az NNK és az OKF azt kéri a lakosságtól, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, lehetőség szerint vizet és a déli órákban semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon. Kitértek arra is, hogy a kánikulát hétvégeken egyre többen töltik vízparton. Felhívták a figyelmet, hogy felhevült testtel ne ugorjon senki vízbe.



A nyári napokon 11-15 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért nagyon fontos, hogy ebben az időszakban kerüljék a napozást. Aki nem tud árnyékba húzódni, viseljen lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér pamutinget. Várandós anyák csak mértékkel tartózkodjanak a napon, ha testhőmérsékletük túlzottan felmelegszik, az káros lehet a baba egészségére - írták.

Kiemelték továbbá, hogy mindenki használjon a bőrtípusának leginkább megfelelő fényvédőt. A szem védelme érdekében hordjanak UV-szűrős lencsét, napszemüveget.



Az autóval közlekedőktől azt kérik, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, vigyenek magukkal több, lehetőleg hűtött folyadékot. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

A hőségre tekintettel és a WHO ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a nagy hőségben a növényzet is szárazabb, könnyebben meggyulladhat. Csak júniusban 1100 tűz keletkezett a szabadban, amelyeknél 17-en sérültek meg, a leégett terület pedig több mint 20 millió négyzetméter. Azt kérik, a hőségriasztás ideje alatt a természetben inkább senki ne gyújtson tüzet, a kerti bográcsozásnál, grillezésnél pedig ne hagyják felügyelet nélkül a lángokat.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Ahogy az országos tisztifőorvos, úgy a meteorológiai szolgálat is három fokozatot rendelhet el, de utóbbi az egyes megyékre adja ki figyelmeztetését.



Csütörtökre a meteorológiai szolgálat is több megyére adta ki a legmagasabb fokú figyelmeztetést. Facebook-oldalukon azt írták: péntek este, szombaton hidegfront éri el az országot. A hőmérsékletben ennek némi nyoma inkább csak a Dunántúlon lesz, az ország keleti felén marad a hőség. A front mentén szélerősödésre, növekvő csapadékhajlamra kell készülni.