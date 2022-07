Több budapesti szülő szerint nem hagytak eleget enni és inni a gyerekeknek egy napközis táborban. Két édesanya is arról számolt be, hogy a gyerekekkel csúnyán beszéltek, sőt, a zsebpénzüket is kicsalták.

Két édesanya arról számolt be a TV2 Tényeknek, hogy borzalmas bánásmódban részesültek a gyerekeik egy budapesti napközis táborban. A szülők azt állítják, hogy nem kaptak elég enni és inni, kiabáltak velük, sőt, a zsebpénzüket is elvették tőlük. Bár korábban, 2018-ban feljelentést is tettek, a napközis tábor azóta is zavartalanul működik.

"A gyerekem sírva jött haza, hogy nagyon csúnyán beszéltek velük a buszon. Nem szeretnék trágár kifejezéseket használni" - fogalmazott az egyik anyuka.

A budapesti tábort évek óta szórólapokon hirdetik a szervezők, ezen napi háromszori étkezést ígérnek, kétfogásos ebéddel, de a szülők szerint volt olyan nap, hogy csak két müzliszeletet és egy melegszendvicset kaptak a gyerekek.

Egy másik szülő arról számolt be a híradónak, hogy egy gyerek egész napon át törött sípcsonttal ült a táborban, miután elesett.