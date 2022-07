Egy siklósi erdőben rendezték meg azt a "teaszeánszot", amire meghívtak több ismert, magyar embert is. Az egyikük azonban bepánikolt és a fák közé menekült. Egyes források szerint az illető nem más, mint VV Anett, akinek édesanyja most megszólalt.

Siklóson rendeztek egy teaszertartást, amelyen több celeb is részt vett. Állítólag Aleska és VV Anett is ott voltak, utóbbi azonban bepánikolt a tea hatásától és az erdőbe menekült. A rendőrséggel is kerestették az egykori magyar valóságshow-hőst, akinek július 10-én éjjel veszett nyoma. A nőt másnap egy közeli szőlőbirtokon egy idős férfi találta meg, aki épp kapálni indult a földekre. Öntudatlan állapotban és ruha nélkül feküdt a szőlőföldön, a bokája szilánkosra tört, és a bordái is megrepedtek.

A Bors megkereste VV Anett édesanyját a történtekkel kapcsolatban. Nem cáfolta, hogy a lánya lenne a szóban forgó Való Világ szereplő, de nem kívánt erről bővebben nyilatkozni. Anikó állapotáról sem beszélt. "Ez csak a családra tartozik az igazság és senki másra" - mondta, majd hozzátette, nem érdekli, kik mit beszélnek a lányáról, csak hagyják őket békén, mert van elég bajuk.