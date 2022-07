Siklóson rendeztek egy teaszertartást, amelyen több celeb is részt vett. Állítólag Aleska és VV Anett is ott voltak, utóbbi azonban bepánikolt a tea hatásától és az erdőbe menekült. A rendőrséggel is kerestették az egykori magyar valóságshow-hőst, akinek július 10-én éjjel veszett nyoma. A nőt másnap, egy közeli szőlőbirtokon egy idős férfi találta meg, aki épp kapálni indult a földekre. Öntudatlan állapotban és ruha nélkül feküdt a szőlőföldön, a bokája szilánkosra tört, és a bordái is megrepedtek.

Anett egy közeli barátja elmondta, a nő és párja se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, de a férfi egyből a segítségére sietett, amint megtudta, mi történt. Azóta is rendszeresen látogatja a pécsi kórházban. Anett már magához tért, de a 12-es és a 14-es csigolyája sérült, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Azóta egy közeli barát elmondása szerint össze is veszett párjával, ugyanis a férfi szeretett volna egy olyan vizsgálatot elvégeztetni a történtek után, amiből kiderült történt-e nemi erőszak, de Anett ebbe nem egyezett bele.



"Attila szerint párja csak meg akart tisztulni a szeánszon, fel akarta dolgozni a múltat, valamint megérteni a jelen történéseit. Véleménye szerint ezért az esetért senki mást nem lehet hibáztatni, csakis párját, Anettet" - mondta a Borsnak az illető, aki értetlenül áll az eset előtt, ugyanis szerinte Anettnek mindene megvan, szép lakás, terepjáró és egy férfi. Egyetlen dolog hiányzott az életéből, a család és a gyerekek.