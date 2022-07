Július elején bombaként robbant a hír , hogy Curtis és Majka zenészpárosa ismét, ám ezúttal már véglegesen is szakított, így a két rapper külön utakon folytatja tovább. A döntés oka az volt, hogy Curtis nem jelent meg az egyik fellépésen, és ezzel veszélybe sodorta a koncertet, így a stáb megélhetését.

A hírt követően szárnyra keltek a pletykák, miszerint Curtis ismét a drogok miatt került rossz állapotba, sőt azt is olvashattuk, hogy báratainak kellett rátörniük a zenészre az ajtót. A rapper azt ígérte a rajongóinak, hogy megpróbálja helyre rakni magát, hogy ismét koncertezhessen, viszont múlt szombaton újfent cserbenhagyta közönségét.

Curtis szombaton este Monorierdőn lépett volna fel, de nem jelent meg a koncerten.

Rövidre zártuk, sikerült pótolnunk, megoldottuk a helyzetet, de a részletekbe nem szeretnék belemenni

– mondta Monorierdő alpogármestere a Blikk azon kérdésére, miszerint milyen indokkal mondta le Curtis a fellépést.

Az esti szórakozás végül nem maradt el, ugyanis a szervezők átvariálták a programot. Az Irigy Hónaljmirigy show-ja előbb elkezdődött, Curtis helyére pedig G.w.M ugrott be. Curtis újabb botránya a rajongóknál is kiverte a biztosítékot, és többen is azt írták, hogy nem mennek többet a rapper koncertjeire.

A lap megkeresett egy koncertszervező szakembert, aki azt nyilatkozta, hogy a rapper jó eséllyel elesik az őszi szezontól, mivel jelen pillanatban senki sem bízik abban, hogy az előre leszervezett fellépéseket mind megtartja.