Lékai Máté jelenleg a Veszprém kézicsapatát erősíti, viszont az elmúlt szezonban csak kevés lehetőséget kapott. Az irányítóért pedig bejelentkezett egy lengyel csapat, a Wisla Plock, ami karrierje szempontjából remek kiugrási lehetőség lenne a tehetséges magyar sportolónak. A Bors azonban úgy tudja, Lékai nemet mondhat a megkeresésre, mivel távol kellene élnie családjától.

Feleségét, Lékai-Kiss Ramónát minden munkája Magyarországhoz köti. A TV2 képernyőse vélhetően visszatér majd idén is a Dancing with the Stars műsorvezetőjeként, így számára nem kérdés, hogy nem költözhet Lengyelországba. A lap biztosra veszi, hogy Lékai Máté nem él a lengyel csapat csábító hívásával, és marad a Veszprém kispadján, így ugyanis együtt maradhat feleségével és kisfiukkal, Noellel.