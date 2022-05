A színész-műsorvezető már húsz éve van a szakmában, ám úgy gondolja, semmi sem tart örökké, pláne nem a siker és a csillogás. Elmondta, hogy ennyi idő alatt már látta a szórakoztató ipar minden oldalát.



Miután a saját álmait már megvalósította, úgy döntött, egy barátnőjével közösen céget alapítanak, hogy mások álmait is megvalósíthassák. Ügyfelei közt többek között a Barátok köztből megismert barátai, Som-Balogh Edina és Szabó Erika neve is szerepel, mivel Rami szerint felemelő olyanokkal együtt dolgozni, akikkel már jól ismerik egymást.

"Azt tapasztaltam, hogy kétféle menedzser létezik, az egyik, aki egy idő után a baráttá válik, a másik a tárgyilagos, akivel a kapcsolat kizárólag üzleti. Számomra az előbbi pedagógia a sikeres, szeretem, ha bizalmi a viszony, érzik, mit akarok és magam is szeretnék egy olyan közösséget létrehozni, amely nem a harácsolásról szól, a minél több pénz összeszedeséről minél hamarabb, hanem a hosszú távú tervezésről" – mondta a műsorvezető. Hozzátette, számára fontos, hogy az ember tudja, mikor kell váltani vagy felkészülni egy új, váratlan helyzetre.

"Mindig is fontos volt számomra, hogy legyen egy B verzió, hogy ha a televíziózással bármi történik, akkor legyen feladatom a képernyőn túl is. Szeretnék egy stabil céget és úgy tűnik, a Mona Management az lett az életemben" – mondta a Sztárban Sztár zsűritagja, majd elárulta, ha a férje, Lékai Máté válogatott kézilabdázó visszavonul, akár sportolókkal is foglalkoznának közösen - írja a Blikk.

Lékai-Kiss Ramóna nemrég fogadalmat tett a fenntarthatóság jegyében. Elárulta, a döntést elsősorban kisfia miatt hozta meg.