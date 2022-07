A fiatal lány egy alkalommal a barátaival bulizott, majd úgy érezte, mitnha lefagytak volna a végtagjai, aztán egy reggel arra ébredt, hogy deréktól lefelé teljesen lebénult.

A fiatal lány 3,5 hónapot töltött a kórházban, és kiderült, hogy funkcionális neurológiai zavarral küzd. Emiatt akár napi 30 olyan roham is rátörhet, ami miatt lebénul, de terápiával ez akár 15-re is csökkenthető. Ilyenkor Mari-Jade a nevét is elfelejti, és kiesnek akár komplett napok is az emlékezetéből. Egy két évvel ezelőtti roham után újra kellett tanulnia járni.

Mari-Jade legjobb barátja a kutyája, Gracey, aki igazi segítő eb: már többször is megmentette gazdája életét.