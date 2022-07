A társaság kedden a Facebook-oldalán azt közölte: az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a szolgáltatási területükön - különösen Pest megye térségében - a következő napokban a hőmérséklet további emelkedésére kell számítani, ezzel egyidejűleg folytatódik a több hete tartó csapadékhiány. Emellett a Duna vízállása folyamatosan csökken, és a hidrológiai előrejelzések szerint egyelőre a vízgyűjtő területen sem várható csapadék-utánpótlás.

"A vízbázisokból kitermelhető ivóvíz mennyiségét a Duna vízállása határozza meg, emiatt jelentősen csökken a kitermelhető mennyiség" - ismertették.

A kánikula idejére Gödöllő és Szentendre, valamint a Pilisi-medence térségében érintett települések - Acsa, Csömör, Erdőkertes, Fót, Gödöllő, Mogyoród, Szada, Veresegyház, valamint Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Pomáz, Solymár, Szentendre, Tahitótfalu és Üröm - önkormányzatát és ott élőket arra kérik, hogy törekedjenek az ivóvíz takarékos felhasználására: korlátozzák más irányú felhasználását (például medencefeltöltés, autómosás).

Azt kérik továbbá, hogy mellőzzék a locsolást (közterületeken is), a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntözőberendezéseket pedig kapcsolják ki.

A DMRV Zrt. kiemelte: vízellátó rendszereik a nap 24 órájában "kiélezetten működnek". Szolgáltatási területükön egyelőre sehol sem alakult ki vízhiány.

Ezzel együtt már az utóbbi napokban a vízfogyasztás egyértelmű növekedését tapasztalták. "A fogyasztási igények további emelkedése a már kiélezetten üzemelő vízellátó rendszerekben kritikus üzemállapot elérését okozhatja, amelynek következtében nagyobb kiterjedésű területen nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki" - figyelmeztettek.

Szerdától szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.Ezt akkor rendelik el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hét második felében helyenként 40 Celsius-fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek. Többfelé még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.

A június végén kezdődött, több mint egy hétig tartó hőhullám idején a megnövekedett vízfogyasztás emelkedése, illetve műszaki meghibásodás miatt több napon keresztül nyomásesés vagy átmeneti vízhiány volt tapasztalható több Pest megyei településen. A megye több mint tíz településén első- vagy másodfokú vízkorlátozást is elrendeltek.