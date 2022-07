Elhunyt a Tales Of Evening zenekar gitárosa, Ribarics Tamás. 13 napig küzdöt az életéért egy darázscsípés után, ám szervezete feladta a harcot. Még a zene gyógyító erejével is próbálkoztak, de sajnos hiába. A szomorú hírt a zenekar jelentette be a közösségi oldalán, ahol a zenész nevében elbúcsúztak mindenkitől.

"Tudom, hogy több ezren szorítottatok nekem, imádkoztatok értem, és a mai napon 10:55-ig kerestem a kiutat testem sötét rabságából. Sajnos nem találtam meg a hozzátok visszavezető utat. Könnyezve, egyik kedvenc dalommal a fülemben elmentem örökre..." - üzenték.

Zenésztársai a Tales of Evening oldalán búcsúztak. "Nincsenek szavak a történtekre. Most csak a rengeteg, felbecsülhetetlen értékű szeretetre és odaadásra tudunk gondolni, amit tőle kaptunk. Mindig velünk maradsz" - idézi a Blikk a sorokat..