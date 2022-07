Évek óta álprofilokkal mocskolja valaki a Schobert családot A nagy Norbiréka biznisz nevű Facebook-csoportban. Norbi jogi útra terelte a dolgokat, miután egy fiatalember azt állította, hogy Béres Alexandra áll a rágalmazások mögött. Az üggyel kapcsolatban G.w.M is megnyilvánult.

Nyolc éve ócsárolják az emberek a Schobert családot A nagy Norbiréka biznisz nevű csoportban a Facebookon. Norbinál betelt a pohár, az ügyből 100 milliós per is lehet. Béres Alexandrát is megvádolták, de határozottan tagadta, hogy ő állna a csoport mögött.

Sokaknak van véleményük a rágalmazási botrányról, G.w.M-nek is.





"Én olyan ember vagyok, hogy nem szeretem a szabályokat. Viszont az, hogy családot lejárassanak és mocskoljanak... Én abszolút támogatom őket, és igaza van Norbinak, hogy ha van véleménye valakinek, vállalja fel az arcát! Maximum annyi, hogy nem reagál rá az illető, akit mocskolnak, de tudja, hogy ki volt. Ennyi jog jár mindenkinek, én ezt támogatom, igaza van!" - idézi a rapper szavait a Blikk.

Norbi megköszönte a támogatást: annak ellenére nagyon jól esett neki, hogy személyesen nem ismerik egymást.