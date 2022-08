Sokan épp Bodrogi miatt látogattak el a Győrben megrendezett Szenes Iván Emlékestre, a koncertet ugyanis több helyen úgy hirdették meg, hogy Bodrogi Gyula hosszas betegeskedés után ezen az eseményen tér vissza a színpadra.

A Nemzet Színésze a Blikken keresztül nyugtatta meg a rajongóit, hogy bár tényleg nem vett részt a koncerten, köszöni szépen, jól van.

"Ez egy le nem fixált esemény volt, nem volt biztos, hogy elmegyek-e, én pedig inkább úgy döntöttem, nem vállalom most ezt a kétórás utat"

- kezdte a lapnak.

"Úgy várom a szeptembert, mint egy fiatal gyerek"

- mondta Bodrogi, aki minden nap végzi a gyógytornát.

"Jól jött ez a nyári szünet, azt azért el kell ismernem, hisz most volt időm regenerálódni és gyógytornázni. A családtól kaptam egy futópadot, azon edzem. 100-150-80 lépéses szakaszokban végzem a gyakorlatokat. Persze azért csak 88 éves vagyok és a két nyolcas együtt komoly dolog ám! Edzés ide vagy oda, óvatos duhaj vagyok már, de nagyon várom a visszatérést. A lényeg, hogy a szívem most tökéletes és a derekam is egyre jobban javul - mesélte a Blikknek Bodrogi. A színészóriást ősztől több darabban is láthatják a nézők.